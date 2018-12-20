Табак резко подорожает. С нового года дешёвых сигарет станет меньше
20 декабря 2018 20:52
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Повышение цен на сигареты в декабре стало одной из самых больных тем для курильщиков. Законодатели действительно подготовили для любителей подымить немало неприятных сюрпризов. С 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет. К тому же со следующего года вырастет акциз на табак, а закон о минимальной цене на табак могут принять уже в первом квартале следующего года. Не говоря уже про рост НДС и ускорение инфляции.
На этой неделе свою оценку росту цен на табак дал Центробанк. Регулятор считает, что сигареты могут подорожать на 4,6%. Кстати, настолько же повысятся цены и на бензин. Отмечается, что рост цен на топливо в свою очередь увеличит затраты на транспортировку и складское хранение. Это тоже отразится на цене многих товаров. В свою очередь аналитики в целом соглашаются с оценкой Центробанка, хотя и отмечают: регулятор дал достаточно сдержанный прогноз. На самом деле сигареты могут подорожать намного больше.
— Фактически стоимость табака увеличится гораздо больше, — рассказывает старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Сигареты в новом году будут стоить на 10% дороже, чем сейчас, за счёт роста НДС, акциза, сбора на упаковку и доли топлива и логистики в розничной цене пачки. Курение становится всё более дорогой слабостью.
Больше всего рост цен почувствуют покупатели дешёвых сигарет. Состоятельные курильщики вообще мало смотрят на ценники и, как правило, редко переходят с одних марок на другие. Просто потому что стоимость табака для них не имеет большого значения. Но таких покупателей в магазинах меньшинство. Большинство курильщиков предпочитают сигареты в дешёвом ценовом сегменте. Именно по их кошельку больше всего и ударит повышение цен. Более того, может произойти и перераспределение сигарет в разных сегментах.
— Доля средних по цене сегментов вырастет за счёт дешёвых и дорогих, — считает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Таким образом, доля дешёвых сигарет может сократиться на 9–10 процентных пунктов. Это произойдёт во многом за счёт того, что больше всего подорожают сигареты именно в низком ценовом сегменте.
В то же время наркологи полностью поддерживают меры правительства по повышению цен на сигареты. По их мнению, курение и должно быть недешёвой привычкой. В качестве доказательства приводят пример многих зарубежных стран, где сигареты стоят в три-четыре раза дороже, чем в России.
— Дешёвыми сигареты не должны быть в принципе, — считает врач-нарколог Александр Гринев. — В первую очередь потому, что чем выше цена на сигареты, тем труднее их купить детям и подросткам. Не секрет, что, несмотря на ограничение продажи во многих магазинах, особенно в небольших городах и отдалённых районах, всё равно не смотрят на паспорт покупателя. Главная задача сейчас — это сократить число курильщиков среди молодёжи. И повышение цен на сигареты — хороший инструмент для этого. Да и взрослые курильщики тоже задумаются. У меня были пациенты, которые начинали бороться с пагубной привычкой как раз после того, как подсчитали деньги в своём кошельке. Одна женщина, например, тратила 4 тысячи рублей на сигареты в месяц. Она ужаснулась, когда поняла, что это почти 50 тысяч в год — её месячная зарплата.
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