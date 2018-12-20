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Табак резко подорожает. С нового года дешёвых сигарет станет меньше

20 декабря 2018 20:52
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Центробанк обнародовал перечень товаров, которые больше всего подорожают в следующем году. Среди лидеров оказались сигареты.
Центробанк обнародовал перечень товаров, которые больше всего подорожают в следующем году. Среди лидеров оказались сигареты. По данным регулятора, они могут подорожать на 4,6%, но эксперты считают, что намного больше. В результате есть риск, что с полок начнут исчезать сигареты бюджетных марок. Повышение цен больше всего ударит по дешёвому табаку. Причём уже сейчас многие курильщики за год тратят на сигареты месячную зарплату, передает life.ru.

Повышение цен на сигареты в декабре стало одной из самых больных тем для курильщиков. Законодатели действительно подготовили для любителей подымить немало неприятных сюрпризов. С 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет. К тому же со следующего года вырастет акциз на табак, а закон о минимальной цене на табак могут принять уже в первом квартале следующего года. Не говоря уже про рост НДС и ускорение инфляции.

На этой неделе свою оценку росту цен на табак дал Центробанк. Регулятор считает, что сигареты могут подорожать на 4,6%. Кстати, настолько же повысятся цены и на бензин. Отмечается, что рост цен на топливо в свою очередь увеличит затраты на транспортировку и складское хранение. Это тоже отразится на цене многих товаров. В свою очередь аналитики в целом соглашаются с оценкой Центробанка, хотя и отмечают: регулятор дал достаточно сдержанный прогноз. На самом деле сигареты могут подорожать намного больше.

— Фактически стоимость табака увеличится гораздо больше, — рассказывает старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Сигареты в новом году будут стоить на 10% дороже, чем сейчас, за счёт роста НДС, акциза, сбора на упаковку и доли топлива и логистики в розничной цене пачки. Курение становится всё более дорогой слабостью.

Больше всего рост цен почувствуют покупатели дешёвых сигарет. Состоятельные курильщики вообще мало смотрят на ценники и, как правило, редко переходят с одних марок на другие. Просто потому что стоимость табака для них не имеет большого значения. Но таких покупателей в магазинах меньшинство. Большинство курильщиков предпочитают сигареты в дешёвом ценовом сегменте. Именно по их кошельку больше всего и ударит повышение цен. Более того, может произойти и перераспределение сигарет в разных сегментах.

— Доля средних по цене сегментов вырастет за счёт дешёвых и дорогих, — считает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Таким образом, доля дешёвых сигарет может сократиться на 9–10 процентных пунктов. Это произойдёт во многом за счёт того, что больше всего подорожают сигареты именно в низком ценовом сегменте.

В то же время наркологи полностью поддерживают меры правительства по повышению цен на сигареты. По их мнению, курение и должно быть недешёвой привычкой. В качестве доказательства приводят пример многих зарубежных стран, где сигареты стоят в три-четыре раза дороже, чем в России.

— Дешёвыми сигареты не должны быть в принципе, — считает врач-нарколог Александр Гринев. — В первую очередь потому, что чем выше цена на сигареты, тем труднее их купить детям и подросткам. Не секрет, что, несмотря на ограничение продажи во многих магазинах, особенно в небольших городах и отдалённых районах, всё равно не смотрят на паспорт покупателя. Главная задача сейчас — это сократить число курильщиков среди молодёжи. И повышение цен на сигареты — хороший инструмент для этого. Да и взрослые курильщики тоже задумаются. У меня были пациенты, которые начинали бороться с пагубной привычкой как раз после того, как подсчитали деньги в своём кошельке. Одна женщина, например, тратила 4 тысячи рублей на сигареты в месяц. Она ужаснулась, когда поняла, что это почти 50 тысяч в год — её месячная зарплата. 
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Комментарии



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