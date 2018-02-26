ТЦ «Триумф» 14 лет является самостроем
26 февраля 2018 19:05
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«Триумф» — один из старейших торговых центров Самары. Он подконтролен холдингу «Меркурий», бенефициарами которого выступает семья Волковых. Центр открыт еще в конце 90-х, но с тех пор его роль в структуре бизнеса Волковых стала минимальной. Основное внимание бенефициарами уделялось другой площадке — «Аврора Молл». Отчасти препятствием к развитию «Триумфа» мог стать недостаток площадей: расширяться в центре города оказалось сложно. Тем не менее именно попытка решить эту проблему стала для собственников «Триумфа» источником серьезных проблем.
Фото из открытых источников
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