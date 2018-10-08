"Цифровым" Учителем года стала Екатерина Балькина – преподавательница информатики из Самарской области
8 октября 2018 15:15
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Екатерина Балькина преподает информатику в образовательном центре «Южный город», расположенном в поселке Придорожный Самарской области, а также учится в аспирантуре МГПУ. Школьников Екатерина учит программированию на Python, но использует в работе и другие языки, включая Scratch, HTML/CSS, Java и пр. Ее уроки проходят с использованием облачных решений, обучающих онлайн-игр, чат-ботов и других интерактивных инструментов учителя. Также Екатерина развивает IT-сообщество учителей в Самаре, участвует в проведение семинаров, форумов и школ для педагогов.
«Сегодня первоклассники приходят в школу уже технически подкованными, а некоторые даже владеют базовыми навыками программирования. Очень важно, чтобы учитель не только мог дать этим ребятам школьную программу, но и находился с ними одном инфополе. Преподавателю необходимо общаться с учениками в социальных сетях и мессенджерах, работать с данными и онлайн-источниками, уметь программировать, следить за новостями и новинками в ИКТ-решениях для образования. И при этом – быть лидером мнений и для детей, и для коллег в школе. Mail.Ru Group уже занимается повышением квалификации учителей информатики. И мы рады отметить тех, кто активно использует технологии в своей работе и мотивирует подростков развиваться в IT, особенно в регионах», – отметил первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.
«Учитель года России» – ежегодный всероссийский конкурс, учрежденный Министерством образования и науки РФ, Федеральным агентством по образованию, «Учительской газетой» и Общероссийским профсоюзом образования. Цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, применение их преподавательского опыта и повышение престижа труда учителя. Награда вручается с 1992 года, передает пресс-служба Mail.Ru Group.
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