Цифровое эфирное телевидение работает без абонентской платы

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Специалисты самарского филиала РТРС рассказали сельчанам, почему Россия переходит на «цифру», о формате передачи цифрового ТВ-сигнала, об основных преимуществах «цифры» (четкость изображения, устойчивость к помехам, отсутствие абонентской платы), об оборудовании, необходимом для подключения к «цифре» и способах его подключения, рассказали и показали, как настроить на прием «цифры» «старый» телевизор, раздали информационные материалы, ответили на вопросы.«Сначала необходимо проверить свой телевизор на наличие встроенного декодера стандарта DVB-T2. Он есть в большинстве моделей, выпущенных после 2012 года. Если встроенного декодера не обнаружится (это можно посмотреть в инструкции к телевизору), необходимо купить цифровую приставку, которая поддерживает формат цифрового телевещания DVB-T2. Благодаря использованию цифровой приставки просмотр цифровых каналов останется доступным даже со старым аналоговым телевизором. При этом настройка и установка цифровой эфирной приставки не требует от пользователя никаких специальных знаний и навыков, что делает эти устройства удобными для любой категории потребителей. Следом надо обратить внимание на приемную антенну: для качественного приема цифрового эфирного телевидения рекомендуется использовать индивидуальные или коллективные наружные антенны дециметрового диапазона с размещением их на максимально возможной высоте. И основной по важности пункт — это удаленность от передающей станции и условия приема», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова.«Для жителей сельской местности узнать местонахождение ближайшей телепередающей станции можно с помощью картографического сервиса на сайтах смотрицифру.рф или ртрс.рф. Что касается настройки цифровой приставки, то после изучения инструкции вопросов остаться не должно. Если вопросы о подключении цифрового эфирного вещания все-таки остались, их можно задать по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-220-2002 или найти ответ на сайте смотрицифру.рф», — пояснила Ирина КостыловаВ Хворостянском районе РТРС построено 5 радиотелевизионных станций, обеспечивающих покрытие «цифрой» практически всей территории района.В заключение встречи глава Хворостянского района Виктор Махов отметил важность прихода цифрового телевещания в села и поблагодарил специалистов самарского филиала РТРС за подробные консультации по цифровому телевещанию.В этот же день специалистами самарского филиала РТРС проведена консультация для работников социальных служб города Самары. Встреча по вопросам подключения приемного пользовательского цифрового оборудования состоялась на территории муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения города Самара», являющегося подструктурой департамента опеки и семьи администрации г.о. Самара.***Переход на цифровые технологии в телевещании — масштабный проект на территории Российской Федерации. Этапы и сроки его реализации были определены ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 гг.»В рамках ФЦП в Самарской области построена сеть цифрового эфирного телевещания, состоящая из 135 объектов. Охват населения региона цифровым телевидением составляет более 99%. Жители Самарской области получили возможность смотреть бесплатно 20 эфирных телеканалов в цифровом качестве. Даже в тех районах области, где на сегодняшний день доступны всего один-два аналоговых телеканала, при переходе на цифровое эфирное ТВ в стандарте DVB-T2 жители получили возможность приема 20 общероссийских общедоступных телеканалов в составе первого и второго пакетов (мультиплексов). ВСЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ДОСТУПНЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ.Решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 3 июня 2019 года в Самарской области вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом формате будет прекращено.Согласно системному проекту и проектной документации сети ЦЭТВ уверенный прием сигнала производится в фиксированном режиме, то есть на стационарные приемные эфирные антенны дециметрового диапазона. Для приема ЦЭТВ на значительном удалении от передающего телецентра необходимо использовать коллективные или индивидуальные наружные ДМВ антенны и размещением их на максимально возможной высоте, а также, в случае необходимости, антенные усилители.Узнать больше о бесплатном цифровом эфирном телевидении можно на сайтах смотрицифру.рф или ртрс.рф или по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-220-20-02, передает пресс-служба облправительства.