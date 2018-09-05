Церетели пообещал изготовить памятник Кобзону до конца года
5 сентября 2018 20:10
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- Сейчас я делаю круглую скульптуру, о чём при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. На начальном этапе я её Иосифу Давыдовичу показывал, и она ему очень понравилась, - заявил скульптор РИА "Новости".
Артист будет в костюме и с микрофоном в руках, ведь именно таким его видели на сцене, пояснил Церетели.
Скульптор также добавил, что уже существует гипсовый вариант памятника, который будет отлит в бронзе. Монумент, вероятнее всего, установят в Галерее искусств на Пречистенке.
Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни.
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