Цены на топливо заморозили до 1 июля
7 апреля 2019 14:01
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В России с ноября 2018 года действует госрегулирование цен на топливо. В правительстве пошли на эти меры после резкого повышения цен весной, которое повлекло за собой социальную напряженность. В итоге было решено синхронизировать рост цен с уровнем инфляции.
В качестве компенсации нефтяникам за обещание не поднимать цены выше определенного уровня из госбюджета выплачивается субсидия: разница между выгодной экспортной ценой на топливо и установленной ценой на топливо на внутреннем рынке. Также нефтяные компании пообещали выпускать на внутренний рынок на 3% больше продукции, чем в 2017 году. Эта мера предотвратит дефицит.
В созданном компенсационном механизме внутренняя цена топлива была зафиксирована в 50 тысяч за тонну дизеля и 56 тысяч за тонну бензина. По новой договоренности установлены цены в 46 тысяч за дизель и 51 тысячу за бензин. То есть теперь нефтяные компании будут получать еще больше денег из бюджета в виде субсидий. При этом Минфин планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых на нефть и экспортную пошлину на средние дистилляты. Так бюджет пополнится новыми поступлениями, которые пойдут на уплату нефтяным компаниям.
Также до 1 июля остается в силе обязательство выдавать на рынок на 3% больше продукции, чем в 2017 году. Но данное обязательство теперь может измениться. В Минэнерго создадут рабочую группу, которая будет следить за ситуацией на рынке и сможет смягчать данное ограничение, если для этого будут объективные предпосылки.
Пока непонятно, что будет с ценами на топливо после 1 июля. В правительстве обещали нефтяным компаниям, что эта заморозка цен является последней. После должны вступить в силу другие механизмы сдерживания цен. Для этого предполагается использовать квазилицензирование: государство будет выдавать нефтяным компаниям разрешения на экспорт в обмен на обязательство сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке на уровне инфляции. Но как поведет себя данный механизм и насколько он будет эффективным, пока неясно.
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