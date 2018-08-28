Цены на обновленную Lada Granta будут начинаться от 420 тысяч рублей

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"К концу этой недели большинство наших дилеров по всей России будет иметь новую модель Granta. Продажи Granta Cross начнутся чуть-чуть попозже — здесь надо будет подождать до начала 2019 года. Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции", — приводит издание слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Яна Птачека.Модельная линейка обновленной Granta включается в себя автомобили всех четырех типов кузова: седан и лифтбэк, схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina.По словам Птачека, решение о выводе Kalina из модельного ряда приняли некоторое время назад, когда прорабатывалcя дизайн нового семейства, это обусловлено желанием укрепить позиции Granta и продвигать всю линейку кузовов под одним именем."Начальная цена машины (в кузове седан — прим. ред.) будет составлять 419,9 тысячи рублей, автомобиль не подорожал относительно предыдущего поколения. Что касается хэтчбека и универсала, по ним цена снижена на 30 тысяч рублей. Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", — уточнил начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко.По его словам, автомобиль будет доступен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP.