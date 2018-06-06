Цены на бензин с 29 мая по 4 июня в среднем по России выросли за неделю еще на 1,4%

По данным Московской топливной ассоциации, средние цены на бензин и дизтопливо на столичных заправках с 31 мая по 4 июня почти не изменились. АИ-95 подорожал на 3 коп.​ (до 45,91 руб. за литр), а дизтопливо — на копейку (до 42,59 руб.). На заправках ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти» цены не изменились. Рост показали «Татнефть» и Shell.В мае цены на бензин резко выросли — на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. В итоге правительство решило, вместо того чтобы повысить с 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо (на 679 и 593 руб. за тонну соответственно), понизить их. На бензин акциз будет сокращен на 3 тыс. руб. за тонну, и на 2 тыс. руб. за тонну — на дизельное топливо. Кроме того, правительство прорабатывает вопрос о снижении экспортной пошлины на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В «Роснефти» считают, что обнуление пошлин на нефть, наоборот, приведет к росту цен на бензин до 1,5 раза из-за выравнивания цен на внутреннем и внешнем рынках.По подсчетам аналитиков «ВТБ Капитала», транспортные расходы составляют примерно 1% итоговой розничной цены товаров, исходя из этого, подорожание бензина на 10% приведет к подорожанию товаров на 0,1 п.п. С учетом инфляционных ожиданий, говорится в обзоре (есть у РБК), влияние на инфляцию может составить 0,2 п.п.