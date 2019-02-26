Цены на авиабилеты выросли с начала года. У некоторых билетных агрегаторов — на треть

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По данным Biletix, билеты на полеты внутри России в среднем подорожали на 17% до 13,4 тысячи рублей, на международные перелеты — на 23% до 27,3 тысячи рублей. Сервис OneTwoTrip зафиксировал средний рост цен на 33% на внутренних направлениях и на 18% на международных. В Aviasales и Tutu.ru сообщили о среднем росте цен на 7-8% на перелеты внутри России и на 5-8% — за рубеж.В сервисе Biletix говорят, что на внутренних рейсах сильнее всего подорожали перелеты из Москвы в Симферополь — на 78% до 6,8 тысячи рублей, а на международных — из Москвы в Барселону (рост на 83% до 21,6 тысячи рублей). При этом некоторые билеты на внутренних направлениях подешевели на 7-30%. Tutu.ru зафиксировал снижение цены на 19% на билеты из Москвы в Ригу.Источник «Коммерсанта» в компании «Аэрофлот» сообщил, что сервисы по продаже билетов не учитывают изменение курса валюты. «Год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70 рублей. А все основные расходы перевозчиков — в валюте», — сказал источник. Он добавил, что авиакомпании работают на грани рентабельности.