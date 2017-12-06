Центральная городская библиотека им. Крупской отмечает 95-летие

73

Для гостей праздника организаторы подготовили интересную программу, в рамках которой состоится показ видеороликов об истории и событиях библиотеки.С музыкальными поздравлениями выступят: лауреат международных конкурсов, участница международного проекта «Большая опера» на телеканале «Культура» Яна Дьякова, лауреат бардовских фестивалей Сергей Лысенко, лауреаты международных конкурсов Рустам Агров и Динара Ямалетдинова, учащиеся детской музыкальной школы №1 им. Д.Д.Шостаковича.В рамках праздника состоится открытие историко-документальной выставки «Н.К. Крупская. Страницы жизни». Экспозиция расскажет об основных этапах жизни и деятельности Надежды Константиновны Крупской, участие в исторических событиях.В числе приглашенных на праздник: представители министерства культуры Самарской области, Администрации городского округа Самара, представители благотворительных и общественных организаций, руководители областных и городских учреждений культуры и образования, писатели, артисты города, сообщает пресс-служба администрации Самары.