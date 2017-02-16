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Новости /  Общество /  Социум  

«Центр занятости населения городского округа Самара» поменял адрес для приема граждан

16 февраля 2017 14:59
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сообщает, что с 15 февраля 2017 года предоставление всех государственных услуг структурным подразделением Государственного казенного учреждения Самарской
области «Центр занятости населения городского округа Самара», которое ранее располагалось по адресу: г.о. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 40а, будет осуществляться по адресу: г.о. Самара, ул. Фрунзе, д. 115-177, сообщает пресс-служба облправительства. 
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