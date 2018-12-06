Центр «Мои документы» на улице Венцека набирает обороты
6 декабря 2018 08:00
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Центр состоит из 4-х окон приёма и выдачи документов, которые работают 5 дней в неделю с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье – выходные). Его главная особенность – он открыт на базе федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области» и поэтому ориентирован на людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудован всеми системами, соответствующими требованиям доступной среды. За три месяца со дня открытия Центр 15 принял более тысячи заявителей. Обратиться за услугами сюда может любой житель Самары.
Открытие данного Центра направлено на максимально доступное и комфортное получение всех государственных и муниципальных услуг, которые можно получить на базе МФЦ, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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