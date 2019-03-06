Центр «Э» не нашел экстремизма в лекции Дмитрия Быкова с упоминанием Гитлера
6 марта 2019 16:55
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Эксперт, изучивший по заказу МВД видео лекции, посчитал, что Быков не распространял сведений о Великой Отечественной войне, «выражающих явное неуважение к обществу», и не осквернял символы воинской славы. Также эксперт не нашел в словах писателя признаков реабилитации нацизма.
В декабре 2018 года Дмитрий Быков прочел лекцию в Петербурге в рамках проекта «Дилетантские чтения». В ходе выступления он, в частности, сказал, что Адольф Гитлер стал бы популярен среди жителей СССР, если бы не стремился истребить евреев и цыган. Позднее Быков пояснил в эфире «Эха Москвы», что на лекции описывал логику противников советской власти, поэтому приписывать ему эти слова бессмысленно.
Фото: соцсети
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