Ценовая диета. Грозит ли подорожание сахару и конфетам
12 октября 2018 23:32
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По данным Росстата, с начала года сахарный песок подорожал на 14%. При этом урожай сахарной свёклы упал почти на четверть. Всерьёз встал вопрос, как это скажется на ценах. Впрочем, повода для паники нет. В прошлом году сахар стал одним из продуктов, который резко подешевел — на 25%. Сейчас фактически восстанавливаются прошлогодние цены. Лайф разбирался, почему сократился урожай сахарной свёклы и может ли это отразиться на цене на сахар к концу года.
Сахар вошёл в список самых стремительно дорожающих продуктов. Например, по данным исследовательского холдинга "Ромир", цены на продукты выросли за месяц на 0,7%. Среди лидеров рейтинга яйца, мясо, хлеб и сахар. О повышении цен регулярно докладывают и в регионах. В некоторых городах сахар подорожал на 10–15%. Впрочем, коллапса на кондитерском рынке ждать не стоит.
Урожай сахарной свёклы в 2018 году может упасть на 24%. Такой прогноз давал Минсельхоз ещё весной. Правда, его нельзя было назвать негативным. В прошлом году был собран рекордный урожай сахарной свёклы, что привело к перепроизводству. В результате у производителей возникли проблемы со сбытом, обострилась конкуренция и цены упали на 25%. Конечно, это обрадовало рядовых покупателей, но не могло не сказаться на рентабельности сельхозпроизводителей. Так что прогноз Минсельхоза был вполне обоснован. В этом году аграрии целенаправленно сокращали посевные площади. Как итог, по данным Росстата, урожай упал почти на четверть — до 3,3 миллиона тонн.
По данным Союза сахаропроизводителей России, за последние два месяца было переработано на 12,7% меньше сахарной свёклы, чем в прошлом году. При этом производство сахара сократилось на 5,7%. Как и следовало ожидать, с начала года сахар начал дорожать. По данным Росстата, цены выросли на 14%. Если в начале года сахар стоил в среднем 36 рублей за килограмм, то сейчас уже больше 41. Для сравнения: за прошлый год он подешевел с 47,8 до 36,59 рубля. Если вспомнить 2016 год, то и сегодняшние цены не покажутся такими высокими. Тогда цена упала с 52,28 до 48,58 рубля.
Так что сахар можно назвать одним из тех немногих продуктов, которые реально дешевели. Правда, в этом году есть немало оснований полагать, что сахар снова может подрасти в цене. Точнее сказать — восстановиться до уровня прошлого года.
— С января по август производство сахарного песка уже сократилось на 16% по сравнению с уровнем прошлого года, — поясняют в Минсельхозе. — Кстати, в России достаточно высокое потребление сахара. В прошлом году в расчёте на душу населения оно составило 39,3 кг при рациональной норме 24 кг.
Цена на сахар не будет играть большой роли и для уровня цен на кондитерском рынке. Как отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, стоимость сырья не является единственной определяющей для цены конфет. По его оценкам, рост цен на сладости хоть и превысит средний уровень потребительской инфляции, но составит не более 5–10%.
— На "сахарные" цены сейчас действует несколько факторов, — отмечает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. — Среди них стремительный рост на мировых рынках в сентябре. Сказывается и повышение цен на топливо. К концу года сахар может подорожать ещё на 15–17%, но это вряд ли станет основным драйвером роста цен на кондитерские изделия. В ценообразовании "кондитерки" он занимает в среднем около 6–7%. Значит, при росте "сахарной" цены на 15–17% цена кондитерского изделия в конечном итоге вырастет не более чем на 1–2%.
Цены на сахар растут не только в России. Это общемировая тенденция. Сахар является биржевым товаром, поэтому динамика его цен легко отслеживается на сырьевых биржах. Как объясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, если ориентироваться на мировые цены, то с середины августа сахар подорожал почти на 30%. В такой ситуации, по его словам, рост на 14% на внутреннем рынке — не такой уж плохой показатель. Более того, ряд аналитиков вообще считает, что в России рост цен к осени может и приостановиться.
— Сейчас запускаются новые заводы, и у сахарных компаний много места для хранения сахара, но они не спешат сбрасывать цены, — рассказывает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Думаю, что мы увидим минимальную цену в конце осени, как и в прошлом году. Сейчас некоторые компании даже приостановили продажи сахара, ожидая дефицита в будущем и, как следствие, более высоких цен. Но для этого нет никаких предпосылок. По самым консервативным оценкам, ожидаемое производство сахара в этом сезоне составит 6,2 миллиона тонн. Даже при таком прогнозе мы входим в сезон с запасами перевалки выше, чем в прошлом сезоне. Так что баланс этого сезона не сильно отличается от предыдущего. Чтобы продать этот сахар, в любом случае России необходимо экспортировать его за пределы Таможенного союза. Цены снова начнут расти в 2019 году в связи с повышением НДС, но как сильно подорожает сахар после Нового года, сказать пока трудно.
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