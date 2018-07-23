"Цель изменения пенсионного возраста – повышение благосостояния нынешних и будущих пенсионеров"
23 июля 2018 16:42
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«С 1 января 2002 года изменился подход к формированию страхового обеспечения пенсий по старости, - рассказывает заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области Светлана Нефедова. – Пенсионный возраст не пересматривали, но в рамках Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы с 2015 года была увеличена продолжительность страхового стажа с 5 до 15 лет. Этот показатель увеличивается шагом в один год, поэтому сейчас для получения пенсии этот стаж должен составлять не меньше 9 лет. Также учитывается сумма пенсионных баллов. В страховой пенсии участвует и фиксированная выплата как социальная гарантия уровня пенсионного обеспечения - она финансируется из федерального бюджета. Но человек должен понимать, что он сам формирует свои страховые пенсионные права».
Важна и величина зарплаты работника, с которой делаются пенсионные отчисления. Часто работодатели показывают фонд оплаты труда на уровне нижнего порога, достаточного для выполнения налоговых и страховых обязательств. При этом работнику для назначения одного и того же размера пенсии придется отработать не менее 15 лет с зарплатой в два МРОТ либо 30 лет с зарплатой в один МРОТ.
«Солидарный принцип пенсионной системы - принцип ответственности работающих перед вышедшими на пенсию - действует в нашей стране с 1956 года, - говорит Нефедова. - Мы должны жестче относиться к тем, кто работает без регистрации своей трудовой деятельности».
Главной задачей пенсионной реформы 2002 года было поднять средний уровень пенсий до 2-3 прожиточных минимумов. Выполнить ее не удалось, потому что люди слишком рано уходят на пенсию. В Самарской области за период с 2013 по 2018 год средние значения пенсий выросли всего на 4 тысячи – до 13,5 тысячи рублей.
В предлагаемом Правительством РФ законопроекте о пенсионной системе нет нормы, которая предусматривала бы введение нового механизма или новых оснований для повышения пенсий сегодняшним и будущим пенсионерам.
«В рамках действующего законодательства с 1 февраля мы корректируем размеры пенсионного балла в зависимости от роста потребительских цен по итогам финансового года, - говорит Светлана Нефедова. – Второе повышение, с 1 апреля, привязано к росту доходов Пенсионного фонда. То есть, если сумма доходов за финансовый год и трансфертов из федерального бюджета увеличилась, мы пересматриваем стоимость пенсионного балла».
С учетом сложной макроэкономической ситуации в стране с 2016 года введен мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это временная мера и объективная необходимость, связанная с обеспечением выплаты пенсий неработающим гражданам.
«Важно понимать, что цель изменения пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин) – повышение благосостояния нынешних и будущих пенсионеров, - считает депутат думы Самары Татьяна Братчикова. - Чем больше работающих, тем больше страховых взносов и возможностей увеличения размера пенсии. Но тут могут возникнуть риски, такие как рост безработицы, рост числа граждан, которые будут уходить на пенсию по инвалидности. То есть законопроект должен приниматься с учетом огромного пакета документов, которые сведут эти риски к минимуму».
«Должны быть внесены изменения во все нормативно-правовые акты РФ, имеющие отношение к возрасту выхода на пенсию: в сфере труда и занятости, социальной политики, здравоохранения», - уточняет Светлана Нефедова.
«Мы понимаем, что увеличение пенсионного возраста – непопулярное решение, - говорит депутат гордумы Самары Татьяна Братчикова. - Но ведь законы принимаются не с первого чтения. Есть время обсудить все нюансы и со специалистами, и с гражданами страны. Правительство работает над подготовкой сопутствующих изменений. Предполагается, что закон будет принят не раньше ноября».
Татьяна Братчикова также рассказала о предложениях, над которыми работают депутаты и эксперты всех уровней. Например, есть предложение вполовину снизить НДФЛ для работодателей, принимающих на работу людей в возрасте старше 50. Рассматриваются варианты ответственности за нелегальное трудоустройство. Также предложено вернуться к институту наставничества, особенно для людей, занятых тяжелым физическим трудом.
«Надо пересмотреть весь рынок труда, - считает Братчикова. - Сейчас пособие по безработице минимально, но если количество безработных увеличится, его придется повышать. На это нужны деньги, значит, нельзя допустить роста безработицы. Необходимо создать такие условия, при которых работодатель был бы заинтересован в этих людях, провести мониторинг профессий, которые дают возможность людям работать до глубокой старости, например, в образовании, культуре, юриспруденции. Опыт и знания пожилых людей необходимо использовать», передает vkonline.ru.
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