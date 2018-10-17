Царский подарок. Как в гараже губернатора Смоленской области появился Lexus
17 октября 2018 20:21
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С недавних пор жители Смоленска стали замечать на дороге новенький представительский седан Lexus LS 500 с мигалками и номерами спецсерии АМР, которые указывают на принадлежность к губернаторскому гаражу. LS 500 — это флагман Lexus, и оснащён он по высшему разряду. Салон из светлой кожи и сиденья с вентиляцией, семь видов расслабляющего и освежающего массажа шеи и спины, премиальная аудиосистема с 24 динамиками и функцией пространственного звучания, четырёхзонный климат-контроль и ионизатор воздуха, большие дисплеи в салоне с функцией домашнего кинотеатра. Опции вентиляции и массажа создают на задних сиденьях чрезвычайно приятную атмосферу. Для пассажиров даже доступен точечный массаж шиацу. В общем, всё для того, чтобы важный человек на заднем сиденье мог хоть немного отвлечься от серых пейзажей за окном.
Появление в гараже администрации дорогой машины вызвало удивление у людей, потому что в области полно насущных проблем и есть на что потратить государственные деньги с пользой. Это, например, старый жилой фонд, плохие дороги, есть вопросы по экологии, медицине, социальной сфере. Только за шесть месяцев 2018 года в аппарат губернатора Смоленской области поступило почти четыре с половиной тысячи жалоб местных жителей, что на 10% больше аналогичного периода 2017 года. Жители попросили прокуратуру разобраться, откуда у губернатора дорогой Lexus.
Представитель прокуратуры Смоленской области Ирина Богачева подтвердила Лайфу, что надзорное ведомство уже проверяет происхождение дорогой иномарки в гараже губернатора, однако результаты сообщить пока не готово.
— Я комментариев по данному вопросу пока не даю. Могу только сказать, что прокурорская проверка ещё идёт, — заявила Лайфу Ирина Богачева.
Источник Лайфа в Смоленской облпрокуратуре рассказал, что, судя по всему, чиновники очень хотели именно эту машину, поэтому придумали хитрую схему.
Чтобы обойти постановление Правительства РФ № 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами отдельным видам товаров и услуг", которое устанавливает предельную закупочную цену на автомобили для чиновников не выше двух с половиной миллионов рублей и мощностью не больше 200 "лошадей", премиальный Lexus LS V500 сначала купил фонд поддержки предпринимательства, а затем на безвозмездной основе передал на баланс администрации Смоленской области. Учредителем фонда является она же.
Подобная схема уже практиковалась в других регионах. Например, дорогую иномарку формально покупали местные энергетики, а затем по документам сдавали её мэру города в аренду.
В администрации Смоленской области не смогли прокомментировать Лайфу скандал с Lexus, который оказался в губернаторском гараже.
— Без комментариев, — отрезал Лайфу представитель пресс-службы губернатора Алексей Захарченко.
Лайф направил запрос в Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства с просьбой прокомментировать информацию о дорогом подарке губернатору, однако оперативного ответа так и не дождался.
Руководитель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов считает, что покупка и дарение дорогой машины через фонд поддержки предпринимательства — нарушение закона.
— В этой схеме есть признаки подкупа губернатора региона и незаконное расходование средств фондом, учреждённым администрацией региона, — заявил он.
По словам Кирилла Кабанова, прокуратура Смоленской области все собранные материалы проверки сделки о покупке и дарении автомобиля Lexus LS V 500 должна передать в ФСБ и Следственный комитет.
По его мнению, история с Lexus для администрации Смоленской области очень похожа на обстоятельства уголовного дела 1995 года, которое было возбуждено против тогдашнего и. о. генпрокурора РФ Алексея Ильюшенко.
Ильюшенко обвиняли в том, что фирма "Балкар-трейдинг", торговавшая нефтепродуктами, дала взятку чиновнику автомобилями.
— Как я сейчас помню, представители фирмы "Балкар-трейдинг" продали родственникам и. о. генпрокурора РФ Алексея Ильюшенко джипы по заниженным ценам, что следствие посчитало взяткой, — рассказал Кабанов. — А посчитают ли следственные органы Lexus LS V 500 от "Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства" взяткой губернатору региона Алексею Островскому, посмотрим, — резюмировал он.
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