ЦУКС Самара: Внимание! Ограничение движения на 938 км автодороги М-5 из-за выпавшего снега

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Организовано оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ радиостанции. Главным управлением МЧС России по Самарской области заблаговременно проведено СМС информирование населения о неблагоприятных погодных условиях.К месту направлены оперативные группы Тольяттинского и Сызранского пожарно-спасательных гарнизонов в составе: 4 человека личного состава и 2 ед. техники. Оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области в составе: 2 человека личного состава и 1 ед. техники.Приведена в готовность Аэромобильная группировка Главного управления.Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен в режим повышенной готовности.На расчистку трассы М-5 на данном участке задействовано 6 ед. техники и 6 чел. личного состава ООО «Волга проект».В целях стабилизации обстановки к месту дополнительно направлены силы и средства ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» в составе 6 человек, 1 ед. техники.В Главном управлении развернут оперативный штаб.Всего привлечено 30 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 ед. техники.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области