ЦУКС Самара: Внимание! Ограничение движения на 938 км автодороги М-5 из-за выпавшего снега
6 декабря 2017 02:10
68
Организовано оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ радиостанции. Главным управлением МЧС России по Самарской области заблаговременно проведено СМС информирование населения о неблагоприятных погодных условиях.
К месту направлены оперативные группы Тольяттинского и Сызранского пожарно-спасательных гарнизонов в составе: 4 человека личного состава и 2 ед. техники. Оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области в составе: 2 человека личного состава и 1 ед. техники.
Приведена в готовность Аэромобильная группировка Главного управления.
Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен в режим повышенной готовности.
На расчистку трассы М-5 на данном участке задействовано 6 ед. техники и 6 чел. личного состава ООО «Волга проект».
В целях стабилизации обстановки к месту дополнительно направлены силы и средства ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» в составе 6 человек, 1 ед. техники.
В Главном управлении развернут оперативный штаб.
Всего привлечено 30 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 ед. техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:
Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 декабря 2017 02:10
Ориентировочная протяженность затора составляет 10 км. Социум
61
5 декабря 2017 22:40
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать... Социум
268
5 декабря 2017 19:24
Социум
199
Здравоохранение
5 декабря 2017 14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии. Здравоохранение
171
4 декабря 2017 13:48
В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел. Здравоохранение
241
3 декабря 2017 18:10
Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
641
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
292
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
489
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
364
Туризм
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
282
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
92
30 ноября 2017 11:12
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
209
Образование
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
162
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
194
4 декабря 2017 20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов. Образование
213
Культура
4 декабря 2017 14:02
В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона. Культура
237
3 декабря 2017 09:25
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
292
30 ноября 2017 14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии. Культура
251
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
158
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
219
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
329
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5186
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1823
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8717
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2507
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10125
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2875
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2227
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1483
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1841
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1731
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1446
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3075
Мероприятия
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»