ЦУКС: Штормовое предупреждение. В Самарской области ожидаются заморозки

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В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду. Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в летний период и поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72- 82.Фото pixabay.com