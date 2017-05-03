ЦСКА/Самара и юнармейцы встретили поезд Победы

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В Самару прибыл «Поезд Победы». Состав из 6-и вагонов оснащен передвижным музеем, в котором находится военная экспозиция времен Великой Отечественной войны. На открытых платформах поезда разместились танк Т-34 с надписью «Народный мститель», 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года ЗИС-4, а также новейшие танк Т-72Б3 и бронетранспортер БТР-82АМ и другие виды современного боевого вооружения. В вагоне-музее были представлены экспонаты военно-исторического музея Центрального военного округа, расположенного в Самаре. Это легендарный пулемет «Максим», нагрудный знак третьего рейха «Крымский щит» за особые заслуги в операциях на территории Крыма, а также одна из знаменитых наград Советского Союза – орден «Победа». Прямо на перроне был развернут приемный пункт приема на военную службу по контракту.В Самаре поезд ждали и встречали, как всегда, массово и с праздничным торжественным настроением. Первый перрон железнодорожного вокзала был переполнен желающими встретить поезд. Сюда съехались самарцы, ветераны, Почетные жители города, представители командования Центрального военного округа, 2-ой Гвардейской общевойсковой армии, самарского филиала ЦСКА. С гвоздиками в руках «Поезд Победы» встречали и активисты всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Именно в этот праздничный день «новобранцы» движения приняли присягу и произнесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Перед встречающими и гостями города выступили артисты ансамбля «Волжские казаки».