ЦИК рассмотрит еще две заявки на референдум по пенсионному возрасту

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Первая заявка поступила от инициативной группы из Нижегородской области, вторая — от группы из Вологодской области, уточнили оба собеседника РБК.ЦИК предварительно планирует одобрить обе заявки, сказал один из источников РБК.Таким образом, если комиссия одобрит новые заявки, в России будет насчитываться пять инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе.РБК направил запрос в ЦИК.На заседании 8 августа ЦИК одобрила три заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе — от КПРФ, от группы под руководством кандидаты в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от двух физических лиц из Подмосковья — Семеновой и Широбоковой.Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»Инициативная группа под руководством Свиридова предложила такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»Вопрос Семеновой и Широбоковой звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»Все три предложенные формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона «О референдуме», постановила ЦИК.