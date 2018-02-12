ЦИК показала макет плаката для избирательных участков на выборах

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На плакате размещены фотографии и сведения о каждом из восьми кандидатов.Выборы президента России состоятся 18 марта. Баллотироваться будут восемь человек. Семерых кандидатов выдвинули партии: Сергея Бабурина «Российский общенародный союз», Павла Грудинина КПРФ, Владимира Жириновского ЛДПР, Ксению Собчак «Гражданская платформа», Максима Сурайкина «Коммунисты России», Бориса Титова Партия роста, а Григория Явлинского «Яблоко». Действующий глава государства Владимир Путин выставил кандидатуру как самовыдвиженец.Фото: Евгения Кузнецова / РБК