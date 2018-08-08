ЦИК одобрила предложенный Свиридовым вопрос для референдума о пенсионной реформе
8 августа 2018 18:24
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Формулировка звучит так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"
По мнению членов ЦИК, этот вопрос соответствует шестой статье конституционного закона "О референдуме РФ".
Как сообщалось ранее, правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
В конце июля Центризбирком не утвердил вопрос для референдума, предложенный КПРФ.
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