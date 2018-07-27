ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по повышению пенсионного возраста
27 июля 2018 18:12
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О том, что ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала вопрос о референдуме по поводу пенсионного возраста правомерным. «Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионной система, — уточнила она. — Все дело в качестве самого вопроса». Секретарь комиссии Гришина добавила, что «вопрос оказался непростым», и при необходимости комиссия проконсультируется с органами соцобеспечения.
По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума был сформулирован недостаточно корректно. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости», с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении.
«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии», — считают авторы документа. Такая формулировка может ввести участников плебисцита в заблуждение, сообщается в документе.
Вопрос, который выносится на референдум, может быть признан не соответствующим требованию закона «О референдуме», если он допускает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Решение о корректности формулировки вопроса остается на усмотрение Центризбиркома, следует из закона о референдуме.
Если ЦИК установила несоответствие вопроса требованиям Федерального конституционного закона, она мотивирует это в своем заключении, которое утверждается и незамедлительно доводится до сведения всех избирательных комиссий, указано в документе.
Источник, близкий к Кремлю, говорил РБК, что обсуждалось два варианта решения: найти аргументацию для отказа в проведении референдума или разрешить, с учетом того, что если бы коммунистам разрешили проведение референдума, они бы все равно не смогли его провести из-за жестких требований закона и сжатых сроков его подготовки.
Если бы коммунистам разрешили проведение референдума, им было бы сложно его провести из-за сжатых сроков его подготовки, подтверждает сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Юрий Гурман. По закону, за референдум должны высказаться не менее 2 млн человек из более чем половины российских регионов. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 45 суток со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению референдума.
Собеседник РБК в КПРФ признал, что если бы референдум разрешили, это «было бы менее выгодным сценарием [чем запрет]».
«Так в свое время в Москве «поймали» Валерия Рашкина [глава московского горкома КПРФ]», — напоминает собеседник РБК в КПРФ.
В 2015 году коммунисты решили провести в Москве референдум по трем вопросам: реформе здравоохранения, образования и возвращению памятника Дзержинскому на Лубянку. Однако Мосгордума признала соответствующим требованиям законодательства только вопрос о памятнике. КПРФ, как заявляли ее представители, собрала 150 тыс подписей граждан в поддержку референдума, однако в назначенные сроки так и не сдала их в Мосгоризбирком. Рашкин на пресс-конференции мотивировал это тем, что в партии решили сначала дождаться результатов судебных тяжб по отказу в вынесении на референдум вопросов о реформе здравоохранения и образования.
Но источники РБК в КПРФ рассказали, что причина была в другом: коммунисты сомневались в качестве собранных ими подписей в поддержку плебисцита. К тому же у них были сомнения, что референдум только по одному вопросу — возвращению памятника Дзержинскому — соберет требуемую законом явку: не менее 50% граждан, при которой плебисцит признается состоявшимся.
Кабмин внес законопроект о пенсионной реформе 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. К 19 июля законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. После этого президент Владимир Путин признался, что ему так же, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста. Он пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.
Срок внесения поправок к законопроекту для второго чтения был продлен с 18 августа до 24 сентября.
Фото: ТАСС
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