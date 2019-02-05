ЦБ запустил робота для выявления финансовых пирамид

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По его словам, речь идёт об автоматизированной поисковой системе.— Она ведёт себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит всё, что происходит в Интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов, — рассказал Лях.Он добавил, что робот умеет работать с простыми запросами и интерактивно обмениваться информацией, а этого вполне достаточно, чтобы наладить общение с финансовыми организациями. После этого Центробанку остаётся лишь проверять, законны ли их действия.В банке отметили, что выявлять финансовые пирамиды помогают также активные граждане и журналисты. Кроме того, специалисты постоянно их ищут в Интернете.