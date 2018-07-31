ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из «Ну, погоди!»
31 июля 2018 22:01
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Тираж серебряных монет номиналом 3 руб. (каждая такая монета весит более 31 г, а потому стоит намного дороже номинала) составит всего 3 тыс. штук, так что достанутся такие монеты коллекционерам. Зато монеты из медно-никелевого сплава достоинством 25 руб. выпущены полумиллионным тиражом, из которых 50 тыс. составят монеты в специальном исполнении, а 450 тыс. — в обычном.
Первые от вторых отличаются исполнением рельефного изображения танцующих на коньках Волка и Зайца (сцена из восьмого выпуска мультфильма, вышедшего на экраны в 1974 году). На монетах из спецвыпуска это изображение сделано цветным. Рядом с силуэтами героев мультфильма на монетах обоих видов размещена надпись «Ну, погоди!».
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.
Новые памятные монеты выпущены ЦБ в серии «Российская (советская) мультипликация», в рамках которой ранее вышли монеты с изображением Винни-Пуха и Пятачка из мультфильма Федора Хитрука и три богатыря из одноименного цикла мультфильмов студии «Мельница».
Фото: cbr.ru
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