ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и Следственного комитета

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Каждая из этих монет номиналом 25 руб. будет выпущена в обычном и специальном (с цветными фигурами персонажей) исполнении. При этом тираж «обычных» монет будет в несколько раз больше — 450 тыс. против 50 тыс. штук.Цветные фигуры Винни-Пуха, Пятачка, Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича будут и на выпущенных одновременно с 25-рублевками серебряных монетах номиналом 3 руб. Эти монеты будут больше и тяжелее обычных, а тираж их не превысит 3 тыс. экземпляров.Кроме того, в обращение небольшими тиражами (от 150 до 5 тыс. штук) выпускаются новые серебряные монеты из серий «Алмазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России», а также серебряная монета, посвященная Следственному комитету.Фото: ЦБРФ