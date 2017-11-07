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Новости /  Общество /  Социум  

ТАСС получит госсубсидии на создание политического канала для детей

7 ноября 2017 19:40
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Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование.
Как сообщает РБК, правительство предложило выделить ИТАР-ТАСС субсидию на создание канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей. 

Предложение о выделении ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ИТАР-ТАСС) дополнительных субсидий на 210 млн руб. содержится в опубликованных поправках в проект бюджета на 2018-2020 годы, подготовленных правительством ко второму чтению документа. Финансирование распределено на равные части — по 70 млн руб. ежегодно.

Согласно описанию, субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно- техническое сопровождение специализированного канала общественно- политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет».

На момент публикации в ИТАР-ТАСС на запрос РБК не ответили.

В проекте бюджета, принятом в первом чтении, предусматривалось, что в 2018 году ТАСС получит из бюджета субсидии на сумму 1,96 млрд руб. и по 1,94 млрд руб. в 2019 и 2020 годах.

В качестве источника дополнительных субсидий в проекте указано, что деньги будут перераспределены из подраздела «Высшее образование» раздела «Образование», из статьи расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».

Власти начали публично уделять большое внимание молодежной повестке после митингов 26 марта, организованных оппозиционером Алексеем Навальным. На акции протеста тогда вышло значительное количество молодежи. В Москве митинг был несанкционированным.

Президент Владимир Путин в течение лета провел серию мероприятий, касающихся детей и молодежи. 31 мая он встретился с руководителями крупнейших российских мультипликационных студий, 12 июня, в День России, вручил паспорта десяти талантливым школьникам – победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов, 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников, 21 июля в образовательном центре «Сириус» в Сочи» прошла «детская» прямая линия президента, которую транслировал в прямом эфире телеканал НТВ.

24 июня Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму, 20 августа – Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». 1 сентября глава государства провел в Ярославле открытый урок «Россия, устремленная в будущее», который транслировался в прямом эфире федеральных каналов.

Путин посетил несколько мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Сочи с 15 по 22 октября.


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