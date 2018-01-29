«Т Плюс Самара» и СамГТУ будут вместе развивать энергетиков нового поколения

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Директор Самарского филиала «Т Плюс»и ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ)подписали Соглашение о сотрудничестве.Энергокомпанию и Технический университет связывает многолетняя история отношений: большая часть специалистов «Т Плюс Самара» являются выходцами из стен СамГТУ, а менеджеры крупнейшего поставщика тепловой и электрической энергии региона входят в аттестационные комиссии ВУЗа. Соглашение о взаимодействии – новая веха взаимоотношений теплоэнергетиков и ученых.Одна из целей соглашения – объединение усилий для подготовки энергетиков нового поколения в соответствии с направлениями Национальной технологической инициативы «Энерджинет» и «Цифровая экономика Российской Федерации». Первым совместным проектом в этом направлении станет разработка IT-системы для повышения эффективности и оперативности ремонтных работ на тепловых сетях - «Мастер».«IT-специалистами «Т Плюс» уже разработаны мониторинговые приложения для смартфонов «ТЭЦ в кармане» и «Мониторинг повреждений на тепловых сетях». Мы решили привлечь креатив студентов и аспирантов СамГТУ для дальнейшего развития этих проектов, чтобы учащиеся уже сегодня смогли получить опыт производства реального продукта для нужд предприятия», - отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Анатольевич Трушков.Приложение «Мастер», установленное на смартфоны, поможет ремонтным бригадам тепловых сетей наиболее эффективно выстраивать ход работы и дистанционно информировать руководство компании о состоянии дел. On-line мониторинг работ на нескольких участках перекладки в летний период даст возможность наиболее эффективно перераспределять между ними технику, правильнее планировать суточные планы работ и т.д. В дальнейшем, созданный IT-продукт, аналогов которому пока нет на рынке, может быть востребован не только в самарских, но и в иных теплосетевых предприятиях России, сообщает пресс-служба компании.