Сызранскому краеведческому музею - 95 лет

71

Сегодня фонд краеведческого музея превышает пятьдесят четыре тысячи единиц хранения.Это значительный этнографический материал, более 1200 предметов, более 15 тысяч документально-фотографических и письменных источников о Сызрани и о людях, большая нумизматическая коллекция, насчитывающая свыше 5000 монет, от древних монетЗолотоордынского периода до коллекции юбилейных монет из драгметаллов, выпущенной к 1000-летию Крещения Руси. Особой гордостью музея является коллекция из Усольского имения графовОрловых-Давыдовых. Это и портретная галерея известных русских семей Орловых, Орловых-Давыдовых, Барятинских, среди которых подлинные шедевры известных мастеров.В торжественной обстановке прошла церемония награждения сотрудников краеведческого музея, были организованы выставки уникальных экспонатов «Раритет» и «Сызрань в лицах». Состоялось костюмированное бальное шествие, а все желающие гости могли разучить бальные танцы с приглашенным хореографом. В программе празднования юбилея также были музыкальные номера, игры, дефиле театров мод, передает пресс-служба облправительства.