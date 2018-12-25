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Сызранскому краеведческому музею - 95 лет

25 декабря 2018 17:27
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Сегодня фонд краеведческого музея превышает пятьдесят четыре тысячи единиц хранения.
25 декабря состоялось праздничное мероприятие «Не Эрмитаж, но…!», посвященное юбилейной дате Краеведческого музея г.о. Сызрань, который в этом году отмечает свое 95-летие.

Сегодня фонд краеведческого музея превышает пятьдесят четыре тысячи единиц хранения.

Это значительный этнографический материал, более 1200 предметов, более 15 тысяч документально-фотографических и письменных источников о Сызрани и о людях, большая нумизматическая коллекция, насчитывающая свыше 5000 монет, от древних монет

Золотоордынского периода до коллекции юбилейных монет из драгметаллов, выпущенной к 1000-летию Крещения Руси. Особой гордостью музея является коллекция из Усольского имения графов
Орловых-Давыдовых. Это и портретная галерея известных русских семей Орловых, Орловых-Давыдовых, Барятинских, среди которых подлинные шедевры известных мастеров.

В торжественной обстановке прошла церемония награждения сотрудников краеведческого музея, были организованы выставки уникальных экспонатов «Раритет» и «Сызрань в лицах». Состоялось костюмированное бальное шествие, а все желающие гости могли разучить бальные танцы с приглашенным хореографом. В программе празднования юбилея также были музыкальные номера, игры, дефиле театров мод, передает пресс-служба облправительства. 
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