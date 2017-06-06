Сызранского космонавта наградили за высокие достижения в космической отрасли

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Некоммерческая организация США Space Foundation вручила российскому космонавту Михаилу Корниенко и астронавту NASA Скотту Келли награду за высокие достижения в космической отрасли (Space Achievent Award).«Годовая миссия Михаила Корниенко и Скотта Келли на Международную космическую станцию стала огромным прорывом в развитии пилотируемой космонавтики», - говорится в сообщении Space Foundation.Награда Space Achievent Award ежегодно присуждается людям или организациям за крайне важные и открывающие новые горизонты достижения в мировой космонавтике, которые будут способствовать дальнейшему развитию и изучению отрасли.Михаил Корниенко и Скотт Келли не смогли лично присутствовать на вручении наград в ходе официального открытия Космического симпозиума в Колорадо-Спрингс, однако выразили слова благодарности в записанных видеообращениях, сообщает сайт Роскосмоса.«Я уверен, что наша со Скоттом годовая экспедиция не пройдет бесследно, а эксперименты, в которых мы принимали участие, станут еще одной важной ступенью к осуществлению человеком межпланетных полетов, наша совместная работа – примером крепкой и настоящей дружбы», - сказал Михаил Корниенко.