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Новости /  Общество /  Социум  

Сызранские полицейские стали донорами

13 февраля 2019 16:26
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В ходе проведения акции было собрано 17 литров крови и ее компонентов.
12 февраля по инициативе Общественного совета при межмуниципальном Управлении МВД России «Сызранское» была организована и проведена акция в поддержку добровольного и безвозмездного донорства крови.

В этот день сотрудники МУ МВД России «Сызранское пришли на станцию переливания крови, чтобы стать донорами.

В ходе проведения акции было собрано 17 литров крови и ее компонентов.

Всего в донорской акции приняли участие 40 полицейских, передает пресс-служба минздрава СО.  


Фото:   пресс-служба минздрава СО
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