Сызранские полицейские стали донорами

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12 февраля по инициативе Общественного совета при межмуниципальном Управлении МВД России «Сызранское» была организована и проведена акция в поддержку добровольного и безвозмездного донорства крови.В этот день сотрудники МУ МВД России «Сызранское пришли на станцию переливания крови, чтобы стать донорами.В ходе проведения акции было собрано 17 литров крови и ее компонентов.Всего в донорской акции приняли участие 40 полицейских, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО