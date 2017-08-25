Сызранку обязали снести кафе-бар
25 августа 2017 09:15
110
В отношении гражданки К. в отделе судебных приставов №2 г.Сызрани было возбуждено исполнительное производство об обязании должницы освободить самовольно занятый земельный участок площадью 63 кв.м. путем сноса расположенного на нем кафе-бара и приведения земельного участка в пригодное для использование состояние.
Несмотря на осведомленность, гражданка К. не спешила исполнять решение суда. В связи с этим, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении её в праве выезда за границу. Также она была привлечена к административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.
После этого женщина освободила самовольно занятый земельный участок площадью 63 кв.м., снеся расположенный на нем кафе-бар, привела территорию в пригодное для использование состояние.
Исполнительский сбор и административный штраф были погашены гражданкой К. в полном объеме, сообщает сайт ведомства. Решение суда исполнено.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 августа 2017 11:53
Арестовано фасовочное оборудование, зерносмеситель и подъемник. Социум
65
25 августа 2017 11:13
Открытие форума состоится сегодня, 25 августа. Социум
89
25 августа 2017 10:51
Финальные соревнования пройдут среди учащихся старших классов школ Самары. Социум
158
Здравоохранение
24 августа 2017 11:20
Из них 1359 детей. Здравоохранение
147
24 августа 2017 10:54
Всех желающих приглашают проверить своё здоровье. Здравоохранение
177
24 августа 2017 10:41В травмоцентре Самарской клинической больницы им. Семашко один из самых низких в России показателей летальности
Больница активно использует преимущества автоматизированной системы «Стационар». Здравоохранение
197
Новости медицины
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
44
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
112
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
336
Туризм
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
152
24 августа 2017 13:48
Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены. Туризм
164
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
384
Образование
25 августа 2017 10:17
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
463
24 августа 2017 09:59
Он поможет родителям определиться, куда отвести своего ребенка в первый класс. Образование
215
23 августа 2017 09:51
Гости праздника смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств. Образование
284
Культура
25 августа 2017 12:25
Ей могут пользоваться все желающие. Культура
55
25 августа 2017 12:12
Это детская музыкальная хоровая школа № 1. Культура
43
24 августа 2017 09:07
Мероприятие пройдет в Музее Модерна. Культура
146
Мода
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
166
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
155
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
250
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
274
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
453
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7234
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1452
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5697
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1860
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
613
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2265
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2061
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1707
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1870
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5896
Мероприятия