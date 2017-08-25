Сызранку обязали снести кафе-бар

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В отношении гражданки К. в отделе судебных приставов №2 г.Сызрани было возбуждено исполнительное производство об обязании должницы освободить самовольно занятый земельный участок площадью 63 кв.м. путем сноса расположенного на нем кафе-бара и приведения земельного участка в пригодное для использование состояние.Несмотря на осведомленность, гражданка К. не спешила исполнять решение суда. В связи с этим, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении её в праве выезда за границу. Также она была привлечена к административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.После этого женщина освободила самовольно занятый земельный участок площадью 63 кв.м., снеся расположенный на нем кафе-бар, привела территорию в пригодное для использование состояние.Исполнительский сбор и административный штраф были погашены гражданкой К. в полном объеме, сообщает сайт ведомства. Решение суда исполнено.