Сызранец поймал в реке Сызранке судака весом 9 кг и длиной более метра

221

– У меня сын ростом 108 см, а судак оказался выше его сантиметров на десять, – рассказал Евгений.Огромного судака он выловил на реке Сызранке в черте города. Евгений Ганин рассказал, что ему 33 года и он является одним из лидеров Спиннинговой лиги Сызрани, которая регулярно участвует в областных соревнованиях по спиннинговой ловле.– Данный трофей пойман мною с 14 до 16 часов, при береговом джиге. Кроме судака, я ничего не поймал. Было холодно, судака я отпустил в реку и ушёл домой, – рассказал Евгений.Джиг – это грузило определённой формы, отлитое из свинца, с укрепленным в нём крючком, используемое при ловле на приманки.Фото: Евгений Ганин