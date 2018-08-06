Сёстрам-убийцам разрешили учиться в СИЗО и окончить школу
6 августа 2018 16:44
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— У изолятора заключён договор со школой № 1. К ним будут приходить учителя, и они смогут полноценно учиться и закончить 11-й класс. Также в конце года они на общих основаниях будут сдавать ЕГЭ, — цитирует "Интерфакс" ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Напомним, сёстры в возрасте 17, 18 и 19 лет 27 июля убили своего отца в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Они напали на мужчину, когда тот дремал в кресле-качалке, и нанесли ему порядка 36 ударов ножом. Свой поступок они объяснили тем, что отец обращался с ними жестоко.
Как ранее писал Лайф, сёстры арестованы на два месяца.
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