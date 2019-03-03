Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину
3 марта 2019 13:19
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«Я обращаюсь к вам как к человеку, чтобы наши офицеры допросили этих людей по делу об убийстве моей матери», — приводит издание выдержки из письма 20-летнего молодого человека.
В беседе с изданием Хоуп подчеркнул, что не получил никакой поддержки со стороны британского правительства. «Я боюсь, что мы никогда не добьемся справедливости для мамы, и я чувствую себя преданным правительством и разочарован им», — сказал молодой человек, отметив, что поддержку от правительства в адрес Скрипалей он понимает и сопереживает им.
«Но моя семья не имела такой поддержки, и мы те, кто потерял нашу маму. Она была невинной жертвой, но мы никогда ничего не слышали от Терезы Мэй или правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ни чего-либо еще <...> Мы узнаем новости так же, как и все остальные», — сетует Хоуп.
Молодой человек признался, что пытается добиться справедливости в истории с гибелью своей матери. «Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который может обеспечить справедливость. Мне нужна его помощь, чтобы поступить справедливо в отношении моей мамы. Я рассчитываю на него», — сказал он.
Летом прошлого года Хоуп обращался с призывом к президенту США Дональду Трампу, который на тот момент был с визитом в Великобритании и собирался на саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки. Молодой человек просил американского президента, чтобы он на встрече со своим российском коллегой поднял тему смерти его матери, писала The Guardian.
Дон Стерджес скончалась в начале июля прошлого года через несколько дней после того, как получила дозу отравления в Эймсбери (около 10 км от Солсбери). Британские правоохранительные органы заявили, что это было нервно-паралитическое вещество «Новичок». Вместе со Стерджес отравление получил и 45-летний мужчина Чарли Роули, он выжил.
За несколько месяцев до инцидента в Эймсбери в Солсбери, как уверяют британские власти, от отравления «Новичком» пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что оба инцидента связаны. В причастности к отравлениям британские спецслужбы подозревают двух россиян — Руслана Боширова и Александра Петрова. Оба, по мнению Лондона, являются агентами российских спецслужб. Россияне обвинения отрицают. Москва также заявляет о своей непричастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.
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