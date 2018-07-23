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Сын обвиненного в госизмене ученого сообщил об обыске на даче и в гараже

23 июля 2018 23:32
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По его словам, тематика научных работ отца связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности. Часть работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроен.
Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был задержан сотрудниками московского управления ФСБ у себя в квартире в Королеве утром 20 июля, в ней провели обыски. Об этом говорится в письменном ответе его сына, заведующего лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС РАН) доктора физико-математических наук Ярослава Кудрявцева на вопросы РБК. Он отказался раскрыть детали, сославшись на подписку о неразглашении.

«В. В. [Виктор Викторович] был задержан московским ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля. После этого был произведен обыск на квартире, на даче, в гараже, а также в моей квартире, которая также находится в Королеве. Искали предметы, которые имеют отношение к секретному уголовному делу, в котором он является подозреваемым», — рассказал он.

Кудрявцев сообщил, что, со слов государственного адвоката, отец вину не признает. «В ЦНИИмаше он одно время работал заместителем начальника центра аэродинамики, затем по возрасту перешел на должность ведущего научного сотрудника. Я не знаю, в каком году это произошло», — добавил он.

По его словам, тематика научных работ отца связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности. Часть работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения, это работы двойного назначения, уточнил Кудрявцев.

«В. В. был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными. Обмен научными данными и является целью любого сотрудничества. Данные, направляемые в печать, проходят через экспертные комиссии, которые должны удостовериться в отсутствии в них секретной информации», — рассказал он. Кудрявцев предположил, что в ЦНИИмаше к этому всегда «относились особенно пристрастно». «По словам отца, у него была низшая форма допуска к секретным сведениям, поскольку его дочь постоянно проживает за рубежом», — добавил Кудрявцев.

По его словам, в 2010 году отец перенес инфаркт и после этого ездил мало, у него также прогрессировал диабет и ряд других возрастных болезней. «Мы с ним не виделись. Его видел в Лефортово член ОНК Евгений Еникеев. В. В. требуется постоянное медикаментозное лечение и контроль состояния здоровья со стороны кардиолога и эндокринолога», — добавил он.

Кудрявцев сказал, что не может ответить на вопрос о том, проводились ли задержания или допросы коллег его отца.

20 июля в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) прошли обыски. По данным источника РБК, близкому к «Роскосмосу», проведение обысков было связано с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии.

22 июля стало известно, что был арестован сотрудник ЦНИИмаша 74-летний Виктор Кудрявцев. Его следствие обвиняет в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО.

В госкорпорации «Роскомос» позже заявили, что расследование дела о госизмене и передаче данных о российском гиперзвуковом оружии связаны с событиями, произошедшими в 2013 году.


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Комментарии



Социум
23 июля 2018  23:32
По его словам, тематика научных работ отца связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности. Часть работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроен.
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