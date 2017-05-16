Свыше 290 нелегалов выдворено приставами за этот год из Самарской области

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По состоянию на 15 мая 2017 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области было препровождено из страны 292 нелегальных мигранта, причем 125 из них уехали за свой счет.Только за прошлую неделю из Самарской области выдворено 9 иностранцев. Граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана были препровождены в международные аэропорты, откуда и отправились на Родину.Как правило, трудовые мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России.