Свыше 140 кафе и ресторанов Самары будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA

По информации департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации Самары на сегодняшний день свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать матчи. Среди них как крупные заведения, такие как ресторан баварской кухни «Максимилианс» (количество посадочных мест около 800), заведения развлекательного комплекса «КипАп», рестораны, расположенные на Дачной 2 и 3: «Хац Хаус», Old Guiness pub, «Чучвара», «Тануки», «Ферма», «Хэратс», «Бутлегер», заведения, расположенные на набережной Самары, так и небольшие заведения.Кроме того, в дни проведения всех матчей Чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA (район площади Куйбышева).«Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года. Кроме матчей там будут организованы и трансляции концертов групп ДДТ 14 июня и «Чайф» 25 июня, которые выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре», - сообщил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о.Самара Александр Андриянов.Как отметил руководитель департамента торговли и ценовой политики МЭРИТ Самарской области Алексей Софронов, рестораны и кафе не остались в стороне и активно готовились и продолжают готовиться к встрече болельщиков со всего мира.«Все основные рестораны у нас готовы. Многими заведениями специально к Чемпионату мира по футболу запущены специальные акции на время проведения ЧМ-2018, например – за правильно угаданный счет – напиток в подарок и многие другие».За подробной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в рестораны и кафе. Подробная информация представлена на сайтах и в аккаунтах заведений социальных сетях.На гостевых, туристических и пешеходных маршрутах в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест. Многие из ресторанов приняли участие в подготовке персонала к приему иностранных гостей – обучили языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкие и другие языки. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений.