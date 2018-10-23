Свыше 56,7 тысяч должников из Самарской области не пустили за границу

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Свыше 56,7 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации вынесли судебные приставы Самарской области в отношении должников из Самары, Тольятти и других городов и сел региона. Из них в отношении должников по алиментным обязательствам почти 13 тысяч постановлений.Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, региональным судебным приставам удалось взыскать задолженности в сумме почти 12 миллионов рублей.В настоящий момент «заграница» закрыта для 38,5 тысяч должников, из них по алиментам — 7,5 тысяч человек.Сумма долга при которой ограничивают выезд за пределы нашей страны в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.