Сводный отряд самарских полицейских вернулся из полугодовой командировки в Чеченской Республике
5 декабря 2017 18:57
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К месту постоянного несения службы сводный отряд сопровождал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Андрей Коновалов.
В первый раз отряд самарских правоохранителей прибыл в Веденский район в 2001 году. Тогда он насчитывал 400 человек, сейчас, в связи с оперативной обстановкой, количество сократилось вдвое. Задачи, возлагаемые на полицейских, самые разные, но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности и пресечение преступлений. Вот и в этот раз с поставленной задачей полицейские справились. В составе отряда - представители различных подразделений – дежурных частей, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, а так же психолог старший лейтенант полиции Марина Сафарова. Она - не единственная женщина, служившая в отряде. Вместе с ней службу проходила инспектор штаба по связям с общественностью отдела МВД по Красноармейскому району, старший лейтенант Райса Сундуталиева, которая занималась анализом оперативной обстановки и осуществляла контроль за подготовкой боевых распоряжений.
Был в отряде и кинолог со служебно-розыскной собакой. Немецкая овчарка по кличке Услада и ее хозяин Андрей Макашов внесли значительный вклад в общее дело: разыскали склад с оружием и боеприпасами.
На торжественном построении под музыку духового оркестра слова благодарности сотрудникам полиции сказал командир сводного отряда подполковник полиции Вячеслав Малашин.
Прощание закончилось крепкими мужскими рукопожатиями, ведь многие из полицейских Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани и других районов сдружились за время командировки. На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе. После непродолжительного отдыха сотрудники ОВД вновь заступят на службу, теперь уже в родных подразделениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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