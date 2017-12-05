Сводный отряд самарских полицейских вернулся из полугодовой командировки в Чеченской Республике

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К месту постоянного несения службы сводный отряд сопровождал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Андрей Коновалов.В первый раз отряд самарских правоохранителей прибыл в Веденский район в 2001 году. Тогда он насчитывал 400 человек, сейчас, в связи с оперативной обстановкой, количество сократилось вдвое. Задачи, возлагаемые на полицейских, самые разные, но главная из них - помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности и пресечение преступлений. Вот и в этот раз с поставленной задачей полицейские справились. В составе отряда - представители различных подразделений – дежурных частей, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, а так же психолог старший лейтенант полиции Марина Сафарова. Она - не единственная женщина, служившая в отряде. Вместе с ней службу проходила инспектор штаба по связям с общественностью отдела МВД по Красноармейскому району, старший лейтенант Райса Сундуталиева, которая занималась анализом оперативной обстановки и осуществляла контроль за подготовкой боевых распоряжений.Был в отряде и кинолог со служебно-розыскной собакой. Немецкая овчарка по кличке Услада и ее хозяин Андрей Макашов внесли значительный вклад в общее дело: разыскали склад с оружием и боеприпасами.На торжественном построении под музыку духового оркестра слова благодарности сотрудникам полиции сказал командир сводного отряда подполковник полиции Вячеслав Малашин.Прощание закончилось крепкими мужскими рукопожатиями, ведь многие из полицейских Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани и других районов сдружились за время командировки. На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе. После непродолжительного отдыха сотрудники ОВД вновь заступят на службу, теперь уже в родных подразделениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области