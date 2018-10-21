"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко продан на аукционе за $10,8 тысячи

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В лоте указывается, что 50 процентов от суммы будет переведено Make-A-Wish — благотворительному фонду, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей по всему миру.Свитер Емельяненко бежевого цвета в разноцветную полоску стал широко популярен среди поклонников смешанных единоборств. Впервые он появился в нём на публике в 2009 году и с того момента часто надевал его на разные мероприятия. Болельщики дали ему название "Великий свитер абсолютной победы" и в шутку связывали успешные выступления Емельяненко именно с этим свитером.Фото: © Ebay.com.