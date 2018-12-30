Свинье не товарищ. Чего избегать на столе в новогоднюю ночь
30 декабря 2018 22:38
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Не ешь свинью
Ставя на стол блюда из говядины или другого мяса домашнего скота, вы рискуете обидеть символ этого года, предупреждают астрологи. По мнению большинства специалистов, сама свинина также не должна присутствовать на праздничном столе.
— В год Свиньи нельзя есть свинину. Хотя сама свинья, конечно, любит поесть, поэтому можно накупить всяких вкусностей — говорит астролог Светлана Рассушина.
Уточним сразу, что в список запретов входит и колбаса, и бекон.
Говядину нельзя тоже
Символ восточного гороскопа свинья может "разгневаться", уверяют астрологи, потому что, согласно китайским поверьям, говядина соседствует со свиньёй в одном хлеву.
— Баран и свинья обычно вместе не содержатся и вряд ли друг друга признают — как правило, не признают. А вот свиньи и коровы в сарае часто соседствуют и могут даже дружить. Поэтому есть их мясо в этот праздник не стоит, — поясняет астролог Светлана Рассушина.
В целом же, по словам специалиста, ограничивать себя в "незапретных" яствах не стоит. Год Свиньи — это год богатства, денег, и символ года этому способствует. Поэтому стол нужно украшать богато.
Напиться как свинья?
Астрологи советуют не прикладываться к крепкому алкоголю, да и вообще не держать его на столе.
Астролог Александр Зараев рекомендует учитывать, что символ этого года — Жёлтая Земляная Свинья, поэтому лучше отдать предпочтение винам с золотистым оттенком, белым, розовым, шампанскому.
Итак, выбирая угощения для новогоднего праздника, запомните, что Свинья не любит, когда едят её саму и её друзей. Исключаем жирные мясные и молочные деликатесы на новогоднем столе — всё-таки жировать не стоит, а то весь год будете сытым, но гневным.
Фото: © Pixabay
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