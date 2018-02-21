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Новости /  Общество /  Социум  

Свежий Топ-10 автобрендов по числу единиц техники на территории России

21 февраля 2018 17:32
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Насчитывается 13 870 000 авто марки Lada. Это порядка 33% от всего количества легковушек в стране.
Известно, что доля иномарок в автопарке нашей страны в последние десятилетия неуклонно растет, о чем красноречиво свидетельствуют данные статистики, доступные в ежегодных отчетах, сообщает samarskie-voditeli.ru. В очередном исследовании агентства «Автостат» раскрыты показатели распространенности автомобилей различных брендов, работающих в РФ. По состоянию на начало января 2018 года в России зарегистрировано более 42 400 000 легковых и малых коммерческих машин.

Насчитывается 13 870 000 авто марки Lada. Это порядка 33% от всего количества легковушек в стране. На втором месте в рейтинге с огромным отставанием автомобили марки Toyota, результат лидера японского автопрома 3.76 миллиона машин. На третьей позиции бренд Nissan, с показателем 2.01 миллиона авто.

На четвертом месте в списке самых распространенных автобрендов России Hyundai с 1 870 000 единицами зарегистрированной техники, а на пятой позиции Kia с результатом в 1 680 000 машин. Два корейских бренда быстро наращивают свою долю в последние годы.

Также в Топ-10 самых распространенных автомарок страны значатся следующие:

Renault (1 660 000 штук),
Chevrolet (1 630 000),
Volkswagen (1 510 000),
Ford (1 350 000),
Mitsubishi (1 160 000).

Согласно отчету, показатели остальных брендов меньше 1 миллиона единиц.


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Комментарии



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