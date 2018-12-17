Светлана Жданова покинула пост главы управления Роскомнадзора, но хочет работать дальше
17 декабря 2018 23:36
102
С сегодняшнего дня место и.о. руководителя самарского управления Роскомнадзора заняла заместитель главы управления Наталья Михайлова. В разговоре с «СО» ОНЛАЙН Светлана Жданова выразила надежду, что г-жа Михайлова будет утверждена в должности. «Она очень давно работает в управлении, замечательная, молодая», — так охарактеризовала своего бывшего зама г-жа Жданова.
Несмотря на достижение пенсионного возраста, экс-руководитель Роскомнадзора не планирует уходить на заслуженный отдых. Свои планы она раскрывать не стала, заметив, что пока все находится в стадии обдумывания. «Но в любом случае я не представляю себе, как смогу так. Хотя появилось внутреннее чувство свободы, но работать хочется, что-то делать», — пояснила Светлана Жданова.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в структурах, которые так или иначе отвечали за отношения государства и СМИ, в том числе их регистрацию, г-жа Жданова работала с 2000 года. Первоначально это было Поволжское межрегиональное управление Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ. Позже сходную должность г-жа Жданова занимала по Москве и Московской области. В 2008–2011 гг. возглавила управление Росохранкультуры по Центральному федеральному округу, а с декабря 2011-го — управление Роскомнадзора по Самарской области.
Начало же ее карьеры было связана с работой в Куйбышевском театре оперы и балета, где в 1974–1977 гг. она заведовала литературной частью, а потом ушла на телевидение, где поднялась до главного редактора комитета по телевидению и радиовещанию Куйбышевского облисполкома, работала собкором ВГТРК, главным редактором и заместителем председателя ГТРК «САМАРА».
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 декабря 2018 00:55
Больше всего баллов начислили своему городу жители Анапы. Социум
22
18 декабря 2018 00:30
Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Социум
53
17 декабря 2018 23:36
С сегодняшнего дня место и.о. руководителя самарского управления Роскомнадзора заняла заместитель главы управления Наталья Михайлова. Социум
96
Здравоохранение
17 декабря 2018 17:18
Продолжаются рабочие поездки министра в медучреждения Самарской области. Здравоохранение
167
17 декабря 2018 15:02
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства. Здравоохранение
195
17 декабря 2018 13:42
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Здравоохранение
229
Новости медицины
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
29
17 декабря 2018 17:47
В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
26
13 декабря 2018 19:50
Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем. Новости медицины
77
Туризм
17 декабря 2018 10:58
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
260
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
261
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
375
Образование
14 декабря 2018 12:43
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
229
13 декабря 2018 15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Образование
386
13 декабря 2018 14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа. Образование
397
Культура
17 декабря 2018 13:07
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
204
17 декабря 2018 10:07
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
191
16 декабря 2018 09:23
Он пройдет 3-8 января Культура
516
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
173
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
443
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
692
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1694
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
639
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1012
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
910
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
625
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
606
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1153
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1023
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1396
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1792
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1878
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3098
Мероприятия