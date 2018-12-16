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Новости /  Общество /  Социум  

Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади Кирова

16 декабря 2018 13:48
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Руководителю департамента по работе с Приволжским и Уральскими Федеральными округами исполкома ОНФ показали открытые уроки коллективов ДК.
Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади им. Кирова.

Руководителю департамента по работе с Приволжским и Уральскими Федеральными округами исполкома ОНФ показали открытые уроки коллективов ДК, а также отчётный концерт музыкально-хореографического театра «Искорки», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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