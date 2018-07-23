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Светлана Булгакова: "В обсуждении должны участвовать все - от экспертов и специалистов различного профиля до обычных людей"

23 июля 2018 14:57
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Главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук Светлана Булгакова примет участие во второй стратегической сессии "Сбережение народа", на которой обсудят вопросы повышения качества оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения..

Она считает выбранную для обсуждения тему - "Сбережение народа" - комплексным понятием, к работе над которым нужно подходить многопланово с привлечением специалистов различных направлений.

"На мой взгляд, выбран наиболее продуктивный формат работы - важно именно после каждой сессии давать обратную связь, заключение, резюме услышанного. Это большой шаг вперед", - отмечает Светлана Булгакова.

"В обсуждении должны участвовать все - от экспертов и специалистов различного профиля до обычных людей", - заметила она.

Говоря о темах, которые важно поднять во время сессии, Светлана Булгакова как врач-гериатр, конечно, назвала "продолжительность и качество жизни". "Как говорит мой учитель, нужно добавить годы к жизни и жизнь к годам. То есть мы не только увеличиваем продолжительность жизни, но и хотим, чтобы она была полноценной, активной и в психическом, и в физическом плане", - рассказала Булгакова, заметив, что продолжительность и качество жизни людей зависят не только от ведения ими здорового образа жизни, но и от их психоэмоционального состояния, от экологии и многих других факторов.

Также она добавила, что интересна секция, на которой будут обсуждаться вопросы внедрения современных информационных технологий в отрасли здравоохранения. Ведь современный мир без них уже немыслим.

"То есть вопросов очень много, все это интересно, и я рада, что участвую в данном мероприятии. Подобные встречи надо проводить регулярно - собираться всем вместе, разрабатывать стратегию дальнейших действий. Важность такой работы сложно переоценить", - подытожила Светлана Булгакова, передает Волга Ньюс. 
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Комментарии



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