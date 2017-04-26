Супруги из Самары выиграли миллион в лотерею

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Семейная пара поделилась историей победы. «Никогда ранее я не принимала участия в лотереях, пока однажды, расплачиваясь на кассе в ближайшем магазине, не увидела лотерейные билеты. Почему-то захотелось купить. Принесла домой и отдала мужу, в шутку сказав: «Держи! Это наш будущий миллион!» Шутка оказалась пророческой», — улыбаясь, рассказывает Юлия.Вспомнить о забытом билете супружеской паре помогло СМС-уведомление о выигрыше, пришедшее на телефон.«Я проверил билет на сайте и не поверил своим глазам. Все искал подвох — запятую, которая бы отделила нули от единицы и уменьшила сумму приза. Но запятой я не обнаружил. Пришлось поверить в реальность происходящего!» — смеется обладатель выигрыша.Валентин и Юлия растят двух дочерей — Екатерину и Веронику. Не так давно в семье появился питомец, ставший всеобщим любимцем, — четырехмесячный щенок породы хаски, которого назвали Марвел. Супруги давно мечтали о большом загородном доме, чтобы больше времени проводить на свежем воздухе. Именно эту мечту они и хотят реализовать с помощью лотерейного выигрыша, сообщает пресс-служба АО «ТД «Столото».Фото публикуется с разрешения победителей.