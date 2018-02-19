Сумма штрафов, выписанных с помощью дорожных камер в Самарской области, составила 1,7млрд рублей

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Как рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Сергей Живов, в Самарской области работает 917 камер фиксации нарушений ПДД. Из них 498 камер было установлено в 2017 году. На оплату обработки информации с камер и фиксации нарушений из бюджета области было выделено 353,7 млн рублей. Всего с помощью камер было вынесено больше 2,8 млн штрафов.В 2018 году в Самарской области планируют установить еще 130 дорожных камер. Они будут фиксировать по несколько нарушений: езду по полосе встречного движения, превышение скорости, заезд на обочину и др.Также в ГИБДД рассказали о снижении аварийности на дорогах нашей области. Так, количество ДТП уменьшилось на 13,2%, количество раненых – на 13,7%, а погибших – на 23%.