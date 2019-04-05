Сухоруков сломал руку во время спектакля

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Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал. Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних.Исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями, после чего объявил, что спектакль сегодня не будет закончен.В театре РИА Новости подтвердили, что Сухоруков получил травму. "Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца", - сказал представитель пресс-службы театра.Фото: соцсети