Сухоруков сломал руку во время спектакля
5 апреля 2019 23:16
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Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал. Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних.
Исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями, после чего объявил, что спектакль сегодня не будет закончен.
В театре РИА Новости подтвердили, что Сухоруков получил травму. "Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца", - сказал представитель пресс-службы театра.
Фото: соцсети
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