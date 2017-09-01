Судебные приставы в Самаре проведут акцию в День города

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Работники УФССП России по Самарской области проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах» во время празднования Дня города на самарской набережной.В воскресенье, 10 сентября, в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы помогут жителям и гостям г.Самары узнать о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, проинформируют о мерах, применяемых к должникам, а также дадут консультацию по вопросам, входящим в компетенцию регионального ведомства. Гражданам будут вручены листовки, информирующие о правилах использования электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».Целью данной акции является информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов, предоставление возможности в доступной форме проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств».